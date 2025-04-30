Расписание матчей юношеского ЧМ-2025 30 апреля

В среду, 30 апреля, пройдёт очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. Состоятся четыре встречи в рамках 1/4 финала турнира и один матч утешительного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

В рамках утешительного раунда встретятся сборные Норвегии и Швейцарии за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.

Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.