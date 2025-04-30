Расписание матчей юношеского ЧМ-2025 30 апреля
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В среду, 30 апреля, пройдёт очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. Состоятся четыре встречи в рамках 1/4 финала турнира и один матч утешительного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Словакия U18
Не начался
Германия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Швеция U18
Не начался
Финляндия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Не начался
Чехия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
США U18
Не начался
Латвия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В рамках утешительного раунда встретятся сборные Норвегии и Швейцарии за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.
U18 ЧМ-2025 . Утешительный раунд
01 мая 2025, четверг. 04:00 МСК
Норвегия U18
Не начался
Швейцария U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.
Комментарии
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