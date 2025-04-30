В Омске реализуют проект по восстановлению СКК имени Виктора Блинова

Сегодня, 30 апреля, в Омске перед началом четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946» было объявлено о старте проекта по восстановлению первого крытого ледового омского стадиона – СКК имени Виктора Блинова. Проект будет реализован хоккейным клубом «Авангард» при поддержке губернатора Виталия Хоценко и правительства Омской области.

6 февраля 1987 года омский «Авангард» сыграл свой первый матч в СКК имени Виктора Блинова, носившем до декабря 2000 года название СКК «Иртыш». Так началась хоккейная история одного из самых известных региональных стадионов страны – и длилась она 20 лет, пока «Авангард» в 2007 году не переехал на только что открытую «Арену Омск».

После этого стадион принимал концерты, а также встречи волейбольной «Омички». Со временем СКК им. Блинова был закрыт, потому что ему требовался капитальный ремонт. Реконструкция подарит арене вторую жизнь, – и СКК им. Блинова снова будет радовать омичей соревнованиями и концертами.