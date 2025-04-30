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А. Волков: сделал большой шаг вперёд, когда ушёл из СКА в минское «Динамо»

А. Волков: сделал большой шаг вперёд, когда ушёл из СКА в минское «Динамо»
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Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал, что добился прогресса в своей игре после обмена из СКА весной 2023 года.

«Об обмене я узнал от своего агента, воспринял это спокойно, как один из рабочих моментов, такое происходит в карьере почти каждого игрока. Тогда я не думал, будет это шаг назад и шаг вперёд, просто готовился к следующему своему сезону, но уже в другой команде. Вот сейчас, если об этом говорить, считаю, что сделал большой шаг вперёд, за что благодарен Квартальнову и «Динамо» Минск, они помогли мне раскрыться по-новому», — цитирует Волкова «ВсеПроСпорт».

В сезоне-2024/2025 Волков набрал 48 (18+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в семи встречах плей-офф.

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