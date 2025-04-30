«Каролина» заключила новый контракт с нападающим Тейлором Холлом на $ 9,5 млн

«Каролина Харрикейнз» заключила новый трёхлетний контракт с нападающим Тейлором Холлом на общую сумму $ 9,5 млн с кэпхитом $ 3,167 млн.

33-летний Холл в сезоне-2024/2025 забил 18 голов и отдал 24 результативные передачи в 77 играх за «Чикаго» и «Каролину», а также набрал 3 (1+2) очка в пятиматчевой серии первого раунда с «Нью-Джерси».

Холл был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером на драфте НХЛ 2010 года. Форвард забил 284 гола, отдал 455 результативных передач и набрал 739 очков в 909 встречах НХЛ за «Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Аризону», «Баффало», «Бостон», «Чикаго» и «Каролину». Холл — пятикратный участник Матча всех звёзд НХЛ, в сезоне-2017/2018 взял «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги.