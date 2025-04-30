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Михаил Кравец покинет пост главного тренера «Куньлуня»

Михаил Кравец покинет пост главного тренера «Куньлуня»
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Главный тренер Михаил Кравец покинет «Куньлунь Ред Стар». Пресс-служба сообщает, что клуб принял решение не акцептировать второй год контракта тренера, подписанного по системе 1+1.

Кравец возглавил китайский клуб в мае 2024 года. Под его руководством обновлённая команда выдала рекордную серию побед и остановилась в шаге от плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Сезон-2023/2024 Кравец начинал в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. Омский клуб завершил регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф «Авангард» в пяти матчах обыграл «Ладу» в первом раунде. Кравец был уволен из «Авангарда» по ходу серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом».

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