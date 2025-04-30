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«Металлург» продлил контракт с нападающим Александром Петуниным

«Металлург» продлил контракт с нападающим Александром Петуниным
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«Металлург» продлил контракт с нападающим Александром Петуниным. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, новый срок контракта составляет один год – до конца сезона-2025/2026.

Александр Петунин присоединился к команде в сентябре 2023-го в результате обмена с «Северсталью». По ходу сезона-2023/2024 нападающий стал игроком второго звена и неотъемлемой частью чемпионской команды, набрав 12 (4+8) очков в 16 играх.

В сезоне-2024/2025 на счету Александра 71 матч и 35 (14+21) очков при показателе полезности «+16». Всего в КХЛ у форварда 431 игра за «Металлург», «Северсталь» и московское «Динамо», в которых он заработал 202 (90+112) очка при показателе полезности «+25» и среднем времени на льду в 15 минут и 16 секунд.

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