«СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» и повёл со счётом 3-1 в серии 1/2 финала плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между местными «Омскими Ястребами» и «СКА-1946». Победу со счётом 2:1 одержали гости и увеличили отрыв в серии 3-1.

Заброшенными шайбами в составе петербургского клуба отметились Марк Сливченко и Матвей Короткий, забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Единственную шайбу за «Омских Ястребов» забросил Дмитрий Власенко за 36 секунд до конца встречи.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 3 мая. Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.