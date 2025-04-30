«СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» и повёл со счётом 3-1 в серии 1/2 финала плей-офф МХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между местными «Омскими Ястребами» и «СКА-1946». Победу со счётом 2:1 одержали гости и увеличили отрыв в серии 3-1.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Сливченко (Филиппов, Суздорф) – 12:44 (5x5) 0:2 Короткий (Поляков, Лутфуллин) – 58:26 (en) 1:2 Власенко – 59:24 (6x5)
Заброшенными шайбами в составе петербургского клуба отметились Марк Сливченко и Матвей Короткий, забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Единственную шайбу за «Омских Ястребов» забросил Дмитрий Власенко за 36 секунд до конца встречи.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 3 мая. Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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