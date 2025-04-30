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Никита Кучеров попал в тройку претендентов на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала тройку претендентов на получение награды «Тед Линдсей Эворд». Награда вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. В тройку попали российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и его одноклубник защитник Кейл Макар.

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Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Ближайший преследователь Кучерова форвард «Колорадо» Натан Маккиннон набрал 116 (32+84) очков.

Макар стал лучшим бомбардиром среди защитников по итогам регулярки, набрав 92 (30+92) очка в 80 встречах при показателе полезности «+27».