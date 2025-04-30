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Четверо хоккеистов «Рейнджерс» примут участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею

Четверо хоккеистов «Рейнджерс» примут участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею
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Журналист НХЛ Колин Стивенсон назвал четырёх игроков «Нью-Йорк Рейнджерс», которые примут участие в предстоящем чемпионате мира в составах своих национальных команд. Ими стали Мика Зибанеджад (Швеция), Юусо Пярссинен (Финляндия), Уилл Кайлли (Канада) и Бретт Берард (США).

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не вышла в плей-офф. После провала в регулярке клуб из Нью-Йорка отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта. На данный момент место тренера в «Рейнджерс» остаётся вакантным.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

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