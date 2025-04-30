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Джордан Уил стал вторым бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ

Джордан Уил стал вторым бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ
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Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил стал вторым бомбардиром бело-голубых в истории КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

Во второй встрече серии с «Трактором» нападающий отдал результативную передачу на первый гол команды и набрал 197-е очко в 224 матчах за бело-голубых, что позволило канадцу стать вторым по числу очков в истории бело-голубых в лиге после Вадима Шипачёва (300 очков в 265 встречах). Уил обошёл Дениса Кокарева, набравшего 196 очков в 422 играх.

В текущем сезоне на счету Джордана Уила 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых канадский нападающий набрал 51 (15+36) очко. В плей-офф на данный момент на счету форварда 11 (5+6) очков в неполных 14 встречах.

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