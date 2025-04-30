Джордан Уил стал вторым бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил стал вторым бомбардиром бело-голубых в истории КХЛ.

Во второй встрече серии с «Трактором» нападающий отдал результативную передачу на первый гол команды и набрал 197-е очко в 224 матчах за бело-голубых, что позволило канадцу стать вторым по числу очков в истории бело-голубых в лиге после Вадима Шипачёва (300 очков в 265 встречах). Уил обошёл Дениса Кокарева, набравшего 196 очков в 422 играх.

В текущем сезоне на счету Джордана Уила 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых канадский нападающий набрал 51 (15+36) очко. В плей-офф на данный момент на счету форварда 11 (5+6) очков в неполных 14 встречах.