«Трактор» обыграл московское «Динамо» и повёл 2-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора».

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин. Через несколько минут гости отыгрались благодаря голу Никиты Гусева с передач Дилана Сикуры и Джордана Уила. На 17-й минуте Артём Блажиевский вновь вывел «Трактор» вперёд в счёте. На старте второго периода Артём Ильенко сравнял счёт во встрече. Через полторы минуты после старта третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 3:2 в пользу «Трактора».

Третий матч серии пройдёт в Москве 2 мая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.