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Трактор — Динамо М, результат второго матча 30 апреля 2025, счет 3:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» обыграл московское «Динамо» и повёл 2-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин. Через несколько минут гости отыгрались благодаря голу Никиты Гусева с передач Дилана Сикуры и Джордана Уила. На 17-й минуте Артём Блажиевский вновь вывел «Трактор» вперёд в счёте. На старте второго периода Артём Ильенко сравнял счёт во встрече. Через полторы минуты после старта третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 3:2 в пользу «Трактора».

Третий матч серии пройдёт в Москве 2 мая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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