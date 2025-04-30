Дементьев: сомнений в человеческих и тренерских качествах Ильи Воробьёва нет никаких

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА.

«Очень много игроков было поменяно в ЦСКА, сильно изменён состав, все это видели и знали. Это, безусловно, качественные хоккеисты, но всегда нужно время для реального результата. Никогда и ничего не бывает мгновенно. Всё приходит через доверие и работу.

Что касается Ильи Воробьёва, то могу сказать следующее: сомнений в человеческих и тренерских качествах этого специалиста нет никаких. Их не было, нет и не может быть. Илья Петрович давно доказал всем своей работой и своим опытом свою состоятельность. Не сомневаюсь, что Воробьёв в ближайшее время трудоустроится в одном из клубов КХЛ», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.