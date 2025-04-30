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Двукратный олимпийский чемпион: Радулов — настоящий лидер «Локомотива»

Двукратный олимпийский чемпион: Радулов — настоящий лидер «Локомотива»
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал нападающего Александра Радулова лидером «Локомотива» и оценил серию ярославского клуба с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Радулов – настоящий лидер «Локомотива». Но сама команда играет системно не первый год. Предыдущая серия была для «Локомотива» непростой. В полуфинале у них и у «Салавата» всё впереди. Серия только началась», – сказал Фетисов Metaratings.ru.

В серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» встречается с «Салаватом Юлаевым», и после двух матчей счёт равный – 1-1. Третья встреча состоится в четверг, 1 мая, в Уфе.

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