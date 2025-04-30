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Крикунов: Воробьёву, как и любому тренеру в КХЛ, нужно время, он не волшебник

Крикунов: Воробьёву, как и любому тренеру в КХЛ, нужно время, он не волшебник
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА. Под руководством специалиста ЦСКА завершил сезон поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.

«Я Илью знаю давно, помню его ещё совсем мальчишкой. Любому тренеру нужно время, Воробьёв не волшебник, чтобы сразу давать результат. Он руководил ЦСКА всего один сезон, команда очень сильно обновилась. Конечно, в таком клубе сразу требуют результат. Свалились травмы, другие проблемы. У Воробьёва всё будет хорошо, он найдёт работу в КХЛ, у него есть все предпосылки к этому», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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