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Стал известен тренерский штаб сборной Канады на предстоящий чемпионат мира

Стал известен тренерский штаб сборной Канады на предстоящий чемпионат мира
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Пресс-служба Федерации хоккея Канады огласила тренерский штаб сборной на предстоящий чемпионат мира.

Главным тренером национальной команды назначен Дин Эвасон («Коламбус»). Его помощниками стали Эндрю Брюнетт («Нэшвилл»), Райан Хаска («Калгари») и Стив Маккарти («Коламбус»), а также специалист по анализу результативности Джеймс Эмери.

Персонал был отобран генеральным менеджером Кайлом Дубасом, консультантом по связям с игроками Райаном Гецлафом при участии Дуга Армстронга, исполнительного директора национальной команды Канады.

Предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.

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