Главный тренер «Динамо» оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором» (2:3, 0-2).
– Думаю, что эта игра была похожа на первый матч серии. Упорная, интересная. Пока не в нашу пользу.
– Со стороны показалось, что допустили слишком много ошибок для столь дальней стадии плей-офф.
– В любой игре бывают ошибки.
– Не отягощает ли ситуацию, что их допускали ваши лидеры?
– Естественно. Но разберём. И исправим.
– Понятно, что болельщикам нравится такой активный хоккей, но…
– С чьей стороны?
– Со стороны обеих команд. Для нейтрального зрителя это интересная серия, и она интереснее, чем второй полуфинал, но показалось, что сегодня не хватало кубковой энергетики и плотности.
– Я с вами не соглашусь. Я уже сказал, что игра была интересная, обоюдоострая, были скорости, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 апреля 2025
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