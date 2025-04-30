Главный тренер «Динамо» оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором» (2:3, 0-2).

– Думаю, что эта игра была похожа на первый матч серии. Упорная, интересная. Пока не в нашу пользу.

– Со стороны показалось, что допустили слишком много ошибок для столь дальней стадии плей-офф.

– В любой игре бывают ошибки.

– Не отягощает ли ситуацию, что их допускали ваши лидеры?

– Естественно. Но разберём. И исправим.

– Понятно, что болельщикам нравится такой активный хоккей, но…

– С чьей стороны?

– Со стороны обеих команд. Для нейтрального зрителя это интересная серия, и она интереснее, чем второй полуфинал, но показалось, что сегодня не хватало кубковой энергетики и плотности.

– Я с вами не соглашусь. Я уже сказал, что игра была интересная, обоюдоострая, были скорости, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.