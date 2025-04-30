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Главный тренер «Динамо» оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором»

Главный тренер «Динамо» оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил второе подряд поражение в полуфинале с «Трактором» (2:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

– Думаю, что эта игра была похожа на первый матч серии. Упорная, интересная. Пока не в нашу пользу.

– Со стороны показалось, что допустили слишком много ошибок для столь дальней стадии плей-офф.
– В любой игре бывают ошибки.

– Не отягощает ли ситуацию, что их допускали ваши лидеры?
– Естественно. Но разберём. И исправим.

– Понятно, что болельщикам нравится такой активный хоккей, но…
– С чьей стороны?

– Со стороны обеих команд. Для нейтрального зрителя это интересная серия, и она интереснее, чем второй полуфинал, но показалось, что сегодня не хватало кубковой энергетики и плотности.
– Я с вами не соглашусь. Я уже сказал, что игра была интересная, обоюдоострая, были скорости, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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