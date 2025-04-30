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Кудашов объяснил причины изменений в составе «Динамо» и ответил про отсутствие Менелла

Кудашов объяснил причины изменений в составе «Динамо» и ответил про отсутствие Менелла
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил причины изменений в составе команды и ответил на вопрос про отсутствие защитника Бреннана Менелла.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

– Каких качеств не хватило Дмитрию Рашевскому, которого вы сегодня перевели на позицию 13-го форварда, чтобы остаться в звеньях «Динамо»?
– Мы просто решили поменять состав.

– Можете ли сказать, что ваше четвёртое звено – единственное, которое соответствует…
– Нет, не могу. Да, сегодня все шайбы пропустило номинально второе звено, но до этого они, наоборот, тащили нас. Каждое звено вкладывает что-то своё.

– В продолжение этого вопроса о перестановках: почему решили поднять вместо Рашевского во второе звено Максима Джиошвили, чьё сочетание было так результативно на финише серии с «Ак Барсом»?
– Скажем так – разные серии, всегда разные герои. Ну, назовём их так: «герои». Меняем и пары защитников, и тройки нападения. У одних хорошо получается против одних соперников, у других – против других. Поэтому ищем варианты.

– Уже известно, насколько скоро в заявку вернётся Бреннан Менелл?
– Что значит – уже известно? Он что – травмирован – или что? Я не пойму ваш вопрос. Давайте я сам отвечу: у нас все игроки в обойме, все здоровы, все готовы играть. Состав на игру определим завтра или уже непосредственно перед игрой. Все могут появиться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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