Кудашов объяснил причины изменений в составе «Динамо» и ответил про отсутствие Менелла

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил причины изменений в составе команды и ответил на вопрос про отсутствие защитника Бреннана Менелла.

– Каких качеств не хватило Дмитрию Рашевскому, которого вы сегодня перевели на позицию 13-го форварда, чтобы остаться в звеньях «Динамо»?

– Мы просто решили поменять состав.

– Можете ли сказать, что ваше четвёртое звено – единственное, которое соответствует…

– Нет, не могу. Да, сегодня все шайбы пропустило номинально второе звено, но до этого они, наоборот, тащили нас. Каждое звено вкладывает что-то своё.

– В продолжение этого вопроса о перестановках: почему решили поднять вместо Рашевского во второе звено Максима Джиошвили, чьё сочетание было так результативно на финише серии с «Ак Барсом»?

– Скажем так – разные серии, всегда разные герои. Ну, назовём их так: «герои». Меняем и пары защитников, и тройки нападения. У одних хорошо получается против одних соперников, у других – против других. Поэтому ищем варианты.

– Уже известно, насколько скоро в заявку вернётся Бреннан Менелл?

– Что значит – уже известно? Он что – травмирован – или что? Я не пойму ваш вопрос. Давайте я сам отвечу: у нас все игроки в обойме, все здоровы, все готовы играть. Состав на игру определим завтра или уже непосредственно перед игрой. Все могут появиться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.