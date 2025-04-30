Кудашов: не вижу больших проблем в содержании игры «Динамо». Делаем много подарков

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в целом доволен игрой команды, но ошибки хоккеистов бело-голубых влияют на исход матчей серии с «Трактором».

– На прошлой неделе вы сказали, что довольны всей командой, но что изменилось сегодня?

– То же самое. Однако в любой игре есть ошибки, есть недоработки. По самоотдаче и по содержанию игры не вижу больших проблем. Да, в первом вопросе меня уже спросили про большое количество ошибок. Но и соперник заставлял нас ошибаться. Да и сами делаем много подарков.

– Антон Слепышев сегодня вошёл в серию. Как оцените его игру?

– Забил бы – было бы лучше. У него было два хороших момента, он попал в штангу. Но тем не менее вошёл хорошо, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.