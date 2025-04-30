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Кудашов: не вижу больших проблем в содержании игры «Динамо». Делаем много подарков

Кудашов: не вижу больших проблем в содержании игры «Динамо». Делаем много подарков
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в целом доволен игрой команды, но ошибки хоккеистов бело-голубых влияют на исход матчей серии с «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

– На прошлой неделе вы сказали, что довольны всей командой, но что изменилось сегодня?
– То же самое. Однако в любой игре есть ошибки, есть недоработки. По самоотдаче и по содержанию игры не вижу больших проблем. Да, в первом вопросе меня уже спросили про большое количество ошибок. Но и соперник заставлял нас ошибаться. Да и сами делаем много подарков.

– Антон Слепышев сегодня вошёл в серию. Как оцените его игру?
– Забил бы – было бы лучше. У него было два хороших момента, он попал в штангу. Но тем не менее вошёл хорошо, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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