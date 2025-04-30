Кудашов — местному журналисту: ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл диалог с челябинским журналистом после поражения во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (2:3, 0-2).

— Вы уверены, что вернётесь на пятую игру в Челябинск?

— Как я могу быть в этом уверен? Вот вы уверены, что сейчас домой пойдёте?

— Да, я уверен.

— Ну, дай бог, чтобы у вас так и было, а я не уверен. Ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд. Вы смелый человек, если уверены, что сейчас домой пойдёте. Очень смелый.

— Это угроза?

– Жизнь такая штука, что не знаешь, что произойдёт с тобой (смеётся).

– Если это угроза, это очень плохо.

— Все вокруг смеются! (улыбается)

— Смеются не надо мной.

— Надо мной смеются? Ну ладно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.