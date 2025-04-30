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Кудашов — местному журналисту: ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд

Кудашов — местному журналисту: ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл диалог с челябинским журналистом после поражения во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (2:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

— Вы уверены, что вернётесь на пятую игру в Челябинск?
— Как я могу быть в этом уверен? Вот вы уверены, что сейчас домой пойдёте?

— Да, я уверен.
— Ну, дай бог, чтобы у вас так и было, а я не уверен. Ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд. Вы смелый человек, если уверены, что сейчас домой пойдёте. Очень смелый.

— Это угроза?
– Жизнь такая штука, что не знаешь, что произойдёт с тобой (смеётся).

– Если это угроза, это очень плохо.
— Все вокруг смеются! (улыбается)

— Смеются не надо мной.
— Надо мной смеются? Ну ладно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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