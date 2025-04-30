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Главный тренер «Динамо» оценил линию судейства в полуфинале Кубка Гагарина с «Трактором»

Главный тренер «Динамо» оценил линию судейства в полуфинале Кубка Гагарина с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил линию судейства в серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

– Оцените игру Подъяпольского.
– По мне, ошибок не было.

– Он сыграет и в следующем матче?
– Посмотрим. Впереди целые сутки. Надо сейчас всё посмотреть и проанализировать состояние.

– Очень мало удалений было в этих двух встречах на старте полуфинала, хотя в серии с «Ак Барсом» они были в большом количестве. Игроки «Динамо» делают недостаточно, чтобы их зарабатывать?
– То же самое и у игроков «Трактора». Вы посмотрите – идёт чистая и жёсткая игра. Все стараются не фолить. Есть мелкие моменты, к которым всегда можно придраться, но судьи выбрали понятную нам линию и понятную сопернику, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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