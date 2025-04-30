Главный тренер «Динамо» оценил линию судейства в полуфинале Кубка Гагарина с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил линию судейства в серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором».

– Оцените игру Подъяпольского.

– По мне, ошибок не было.

– Он сыграет и в следующем матче?

– Посмотрим. Впереди целые сутки. Надо сейчас всё посмотреть и проанализировать состояние.

– Очень мало удалений было в этих двух встречах на старте полуфинала, хотя в серии с «Ак Барсом» они были в большом количестве. Игроки «Динамо» делают недостаточно, чтобы их зарабатывать?

– То же самое и у игроков «Трактора». Вы посмотрите – идёт чистая и жёсткая игра. Все стараются не фолить. Есть мелкие моменты, к которым всегда можно придраться, но судьи выбрали понятную нам линию и понятную сопернику, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.