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«Химик» одержал волевую победу над «Югрой» и повёл в серии 1/2 финала со счётом 2-0

«Химик» одержал волевую победу над «Югрой» и повёл в серии 1/2 финала со счётом 2-0
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Сегодня, 30 апреля, прошла вторая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Химика».

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Веряев (Бринкман, Ковалёв) – 30:24 (5x5)     1:1 Пашин (Чезганов, Костенко) – 45:15 (5x4)     2:1 Соловьёв (Кровяков, Костенко) – 50:30 (5x4)     3:1 Соловьёв (Лукин, Пивчулин) – 53:53 (5x5)     4:1 Чезганов (Орлов) – 58:29 (en)    

В составе «Химика» дублем отметился Дмитрий Соловьёв, и ещё по шайбе забросили Александр Пашин и Егор Чезганов. Единственный гол в составе «Югры» забил Данил Веряев. Отметим, что после второго периода счёт в игре был 1:0 в пользу «Югры».

Третий матч серии пройдёт в Ханты-Мансийске 3 мая. Серия идёт до четырёх побед.

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