«Химик» одержал волевую победу над «Югрой» и повёл в серии 1/2 финала со счётом 2-0

Сегодня, 30 апреля, прошла вторая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Химика».

В составе «Химика» дублем отметился Дмитрий Соловьёв, и ещё по шайбе забросили Александр Пашин и Егор Чезганов. Единственный гол в составе «Югры» забил Данил Веряев. Отметим, что после второго периода счёт в игре был 1:0 в пользу «Югры».

Третий матч серии пройдёт в Ханты-Мансийске 3 мая. Серия идёт до четырёх побед.