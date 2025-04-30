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«Спартак» разгромил «Чайку» в третьем матче серии 1/2 плей-офф МХЛ

«Спартак» разгромил «Чайку» в третьем матче серии 1/2 плей-офф МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Спартака».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 7
МХК Спартак
Москва
0:1 Варюшкин (Золкин) – 02:16 (5x5)     0:2 Ухмылов – 02:46 (5x5)     0:3 Ковалишин (Золкин, Лукьянцев) – 03:21 (5x5)     0:4 Мыльников (Марышев, Варюшкин) – 18:24 (5x4)     0:5 Рябов (Лукьянцев, Варюшкин) – 35:27 (5x4)     0:6 Рябов (Лукьянцев, Кузьменко) – 36:19 (5x4)     0:7 Тарасенко – 46:12 (5x5)     1:7 Стафеев (Фёдоров) – 54:07 (5x5)     2:7 Глинский (Матюк, Чесноков) – 56:55 (5x4)    

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Иван Рябов. Отметим, что в матче было много стычек и драк. На двоих команды набрали 108 штрафных минут.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Четвёртая встреча серии вновь состоится в Нижнем Новгороде 1 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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