«Спартак» разгромил «Чайку» в третьем матче серии 1/2 плей-офф МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Спартака».

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Иван Рябов. Отметим, что в матче было много стычек и драк. На двоих команды набрали 108 штрафных минут.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Четвёртая встреча серии вновь состоится в Нижнем Новгороде 1 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.