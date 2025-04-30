Главный тренер «Трактора» оценил вторую подряд победу над «Динамо» в полуфинале КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил вторую подряд победу над «Динамо» в полуфинале КХЛ (3:2, 2-0).

– Это был хороший матч. Если посмотреть на последние три минуты игры, когда «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого, усилия, которые были приложены игроками и в нападении, и в защите, отражают общее течение матча.

– «Трактор» впервые за 13 встреч выиграл первый период. Рады этому?

– Мы как команда хотели бы выигрывать не первый период, а весь матч.

– Это было дело случая или анализировали, разбирали с командой игру в первых периодах?

– Когда забиваешь гол, появляется больше уверенности. В последнее время с нами не так часто это случалось, но всегда приятно начинать встречу, когда ведёшь в счёте.

– Показалось, что ваша команда больше дорожила шайбой. В момент, когда были под давлением, игроки не старались бездумно бросить, а искали хорошее продолжение даже в тяжёлых ситуациях? Это часть вашей тренерской философии?

– Разумеется, у нас есть план на каждый матч. В первом матче концентрировались в средней зоне, сегодня же это были больше игровые эпизоды в зоне нападения и защиты. Мы просто стараемся адаптироваться под общий ритм и течение игры.

– Эти изменения – следствие корректировок в игре «Динамо»? Или повлиял хороший быстрый старт «Трактора»?

– На мой взгляд, каждый матч отличается от предыдущего. У всех команд есть тот или иной план на игру, но он может меняться. Например, влияют наличие или отсутствие удалений и другие игровые ситуации. Сегодня просто получилось так. Но мне понравились упорство и страсть, с которыми мы играли с шайбой, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.