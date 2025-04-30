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Бенуа Гру прокомментировал невероятную результативность Артёма Блажиевского в плей-офф КХЛ

Бенуа Гру прокомментировал невероятную результативность Артёма Блажиевского в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал результативность защитника Артёма Блажиевского в плей-офф КХЛ. Игрок обороны набрал 9 (5+4) очков в 13 матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

— Защитник Илья Николаев пропустил несколько смен после пропущенной шайбы. Это ваше тренерское решение?
— Я не виню Илью, была суматоха. Просто в целом не самый удачный эпизод с нашей стороны. В нём точно нельзя винить одного человека.

— Не перестаём удивляться результативности Артёма Блажиевского в этом плей-офф. Как объяснить этот феномен? Он всё-таки защитник-домосед. Какова ваша роль в том, что он первый на отскоке, добивании?
— Артём после каждой тренировки уделяет время отработке бросков. В начале сезона он часто бросал выше, сейчас – ниже – то есть в створ ворот. Он вкладывает в это усилия, его работа вознаградилась. Теперь мы можем видеть, какая сила стоит за его броском. Без сомнений, в начале сезона мы бы хотели, чтобы у такого опытного игрока была лучше реализация, сейчас Артём это поправил, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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