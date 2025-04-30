Бенуа Гру прокомментировал невероятную результативность Артёма Блажиевского в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал результативность защитника Артёма Блажиевского в плей-офф КХЛ. Игрок обороны набрал 9 (5+4) очков в 13 матчах.

— Защитник Илья Николаев пропустил несколько смен после пропущенной шайбы. Это ваше тренерское решение?

— Я не виню Илью, была суматоха. Просто в целом не самый удачный эпизод с нашей стороны. В нём точно нельзя винить одного человека.

— Не перестаём удивляться результативности Артёма Блажиевского в этом плей-офф. Как объяснить этот феномен? Он всё-таки защитник-домосед. Какова ваша роль в том, что он первый на отскоке, добивании?

— Артём после каждой тренировки уделяет время отработке бросков. В начале сезона он часто бросал выше, сейчас – ниже – то есть в створ ворот. Он вкладывает в это усилия, его работа вознаградилась. Теперь мы можем видеть, какая сила стоит за его броском. Без сомнений, в начале сезона мы бы хотели, чтобы у такого опытного игрока была лучше реализация, сейчас Артём это поправил, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.