Главный тренер «Трактора» — о Дер-Аргучинцеве: люди могут говорить всё что угодно

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего Семёна Дер-Аргучинцева в текущем сезоне КХЛ.

– Алексей Кудашов перед началом серии назвал «Трактор» симбиозом СКА и «Ак Барса» – у «Трактора» столько же мастерства, как и у СКА, мобильности и силы, как у «Ак Барса». Симбиозом каких команд можно назвать вашего соперника?

– Вам мой ответ не понравится. По моему мнению, «Динамо» очень хорошая команда. У них много игроков с большим опытом игры в НХЛ, мастеровитых ребят. На этапе, когда осталось четыре команды, абсолютно все хороши.

– Семёна Дер-Аргучинцева много критиковали в прессе. Но в последних матчах он один из лучших и по общему впечатлению, и по работе с клюшкой. Оцените его прогресс.

– Чтобы оценить выступление Семёна во второй части регулярного чемпионата, нужно время, головой я уже совсем не там. У нас друг с другом никогда не было никаких проблем, люди могут говорить всё что угодно. Мне он очень нравится, мы на одной волне. Доволен ли я был его игрой в каких-то моментах? Наверное, нет. Но он и сам не всегда был доволен. Наши взаимоотношения в каком-то плане помогли улучшить его игру. Я в него веру никогда не терял. Очень рад, что игра пошла у него в гору, хотел бы его за это похвалить.

– Вы раскритиковали действия четвёртого звена в предыдущей игре. Сегодня его пересобрали. Насколько довольны им сегодня?

– Доволен четвёртым звеном сегодня в целом. Они давали импульс матчу, отрабатывали форчекинг и показывали хороший уровень катания.

– Вы ввели в игру Остапа Сафина и Алексея Рыкманова. Довольны ими, они заслужили следующий матч?

– Это всегда зависит от того, как решим сыграть. У меня две рабочих опции с Алексеем Рыкмановым и Александром Рыковым. Держу это в уме при принятии решений. Но доволен энергией, которую Сафин и Рыкманов приносили в игру, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.