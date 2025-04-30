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Главный тренер «Трактора» ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве

Главный тренер «Трактора» ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве. Первые две встречи серии в Челябинске завершились победами «Трактора». Третий матч пройдёт 2 мая в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5)     1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5)     2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)    

– Будет ли у Сергея Мыльникова возможность выйти в этой серии?
– А как бы поступили вы?

– По состоянию вратарей.
– Зак Фукале будет в воротах в следующем матче.

– Много хорошего в игру вносит Владимир Ткачёв, но есть проблемы с реализацией. Может, Ткачёву потренировать бросок вместе с Блажиевским?
– Вы ему об этом и скажите. Владимир один из наших лучших игроков в плей-офф. Это невероятно приятно видеть, учитывая то, как непросто у него складывался сезон. Он ведёт абсолютно в каждом игровом эпизоде, старается выигрывать борьбу. В его исполнении я вижу сейчас лучший хоккей, пусть продолжает в том же духе. Когда он выходил один на один, вратарь сделал очень хорошее спасение благодаря своему умению и таланту.

– Хотелось бы, конечно, увидеть здесь победную раздевалку. Но её, наверное, не будет, вы в Москве всё закончите?
– Двигаемся поступательно, посмотрим, как всё сложится, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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