Главный тренер «Трактора» ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве. Первые две встречи серии в Челябинске завершились победами «Трактора». Третий матч пройдёт 2 мая в Москве.
– Будет ли у Сергея Мыльникова возможность выйти в этой серии?
– А как бы поступили вы?
– По состоянию вратарей.
– Зак Фукале будет в воротах в следующем матче.
– Много хорошего в игру вносит Владимир Ткачёв, но есть проблемы с реализацией. Может, Ткачёву потренировать бросок вместе с Блажиевским?
– Вы ему об этом и скажите. Владимир один из наших лучших игроков в плей-офф. Это невероятно приятно видеть, учитывая то, как непросто у него складывался сезон. Он ведёт абсолютно в каждом игровом эпизоде, старается выигрывать борьбу. В его исполнении я вижу сейчас лучший хоккей, пусть продолжает в том же духе. Когда он выходил один на один, вратарь сделал очень хорошее спасение благодаря своему умению и таланту.
– Хотелось бы, конечно, увидеть здесь победную раздевалку. Но её, наверное, не будет, вы в Москве всё закончите?
– Двигаемся поступательно, посмотрим, как всё сложится, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.