Главный тренер «Трактора» ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, закончит ли его команда серию с «Динамо» в Москве. Первые две встречи серии в Челябинске завершились победами «Трактора». Третий матч пройдёт 2 мая в Москве.

– Будет ли у Сергея Мыльникова возможность выйти в этой серии?

– А как бы поступили вы?

– По состоянию вратарей.

– Зак Фукале будет в воротах в следующем матче.

– Много хорошего в игру вносит Владимир Ткачёв, но есть проблемы с реализацией. Может, Ткачёву потренировать бросок вместе с Блажиевским?

– Вы ему об этом и скажите. Владимир один из наших лучших игроков в плей-офф. Это невероятно приятно видеть, учитывая то, как непросто у него складывался сезон. Он ведёт абсолютно в каждом игровом эпизоде, старается выигрывать борьбу. В его исполнении я вижу сейчас лучший хоккей, пусть продолжает в том же духе. Когда он выходил один на один, вратарь сделал очень хорошее спасение благодаря своему умению и таланту.

– Хотелось бы, конечно, увидеть здесь победную раздевалку. Но её, наверное, не будет, вы в Москве всё закончите?

– Двигаемся поступательно, посмотрим, как всё сложится, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.