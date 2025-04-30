Матч плей-офф НМХЛ завершился массовой дракой с участием запасных игроков команд

Матч плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) в Саратове между местным «Кристаллом» и подмосковным «Гранитом» завершился массовой дракой. В общей сложности команды получили 200 штрафных минут.

Массовая драка состоялась за две с половиной минуты до конца встречи при счёте 7:3 в пользу «Кристалла». Поводом для неё послужила атака игроков «Гранита» вратаря хозяев. На льду вспыхнула массовая стычка, в которой приняли участие даже запасные игроки команд, выбежавшие на лёд со скамеек.

Несколько игроков получили удаления до конца матча. Общее количество штрафа у «Гранита» составило 170 минут, у игроков «Кристалла» – лишь 30 минут.

В чемпионате НМХЛ, который проводится под эгидой Федерации хоккея России, принимают участие команды, составленные из хоккеистов в возрасте от 17 до 20 лет. Благодаря победе «Кристалл» вышел в финал, где сыграет с «Тамбовом».