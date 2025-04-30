Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 апреля 2025 года
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Сегодня, 30 апреля, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кадейкин – 01:08 (5x5) 1:1 Гусев (Сикура, Уил) – 05:19 (5x5) 2:1 Блажиевский (Ткачёв) – 16:39 (5x5) 2:2 Ильенко (Кудрявцев, Римашевский) – 22:31 (5x5) 3:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 41:22 (5x5)
Третий матч данной серии пройдёт в Москве 2 мая.
Следующие игры в серии состоятся 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.
* при необходимости.
Комментарии
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