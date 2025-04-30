Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 апреля 2025 года

Сегодня, 30 апреля, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора».

Третий матч данной серии пройдёт в Москве 2 мая.

Следующие игры в серии состоятся 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.