Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 30 апреля 2025 года
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Сегодня, 30 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Сливченко (Филиппов, Суздорф) – 12:44 (5x5) 0:2 Короткий (Поляков, Лутфуллин) – 58:26 (en) 1:2 Власенко – 59:24 (6x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 7
МХК Спартак
Москва
0:1 Варюшкин (Золкин) – 02:16 (5x5) 0:2 Ухмылов – 02:46 (5x5) 0:3 Ковалишин (Золкин, Лукьянцев) – 03:21 (5x5) 0:4 Мыльников (Марышев, Варюшкин) – 18:24 (5x4) 0:5 Рябов (Лукьянцев, Варюшкин) – 35:27 (5x4) 0:6 Рябов (Лукьянцев, Кузьменко) – 36:19 (5x4) 0:7 Тарасенко – 46:12 (5x5) 1:7 Стафеев (Фёдоров) – 54:07 (5x5) 2:7 Глинский (Матюк, Чесноков) – 56:55 (5x4)
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 3-1;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2-1.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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