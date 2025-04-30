Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 30 апреля 2025 года

Сегодня, 30 апреля, прошла вторая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Хозяева победили со счётом 4:1 и вырвались вперёд в серии — 2-0.

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-0;

«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.