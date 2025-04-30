Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 30 апреля 2025 года
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Сегодня, 30 апреля, прошла вторая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Хозяева победили со счётом 4:1 и вырвались вперёд в серии — 2-0.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Веряев (Бринкман, Ковалёв) – 30:24 (5x5) 1:1 Пашин (Чезганов, Костенко) – 45:15 (5x4) 2:1 Соловьёв (Кровяков, Костенко) – 50:30 (5x4) 3:1 Соловьёв (Лукин, Пивчулин) – 53:53 (5x5) 4:1 Чезганов (Орлов) – 58:29 (en)
Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-0;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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