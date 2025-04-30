Сборная Словакии обыграла Германию в 1/4 финала ЮЧМ

В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Германии. Победу одержала словацкая сборная и вышла в полуфинал турнира.

Нападающие сборной Словакии Ян Хован и Лука Радивоевич каждый отметились голом и результативной передачей. Ещё одна шайба словацкой сборной на счету Лукаша Томки. За сборную Германии отличились Макс Блейхер и Макс Пенкин.

Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.