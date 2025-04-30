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Сборная Словакии обыграла Германию в 1/4 финала ЮЧМ

Сборная Словакии обыграла Германию в 1/4 финала ЮЧМ
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В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Германии. Победу одержала словацкая сборная и вышла в полуфинал турнира.

U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Словакия U18
Окончен
3 : 2
Германия U18
1:0 Хован (Мисяк, Радивоевич) – 36:19 (5x5)     2:0 Томка (Томик, Русняк) – 46:12 (5x5)     3:0 Радивоевич (Сврчек, Хован) – 47:00 (5x4)     3:1 Блейхер (Шпат, Грин) – 53:29 (5x5)     3:2 Пенкин – 59:22 (6x5)    

Нападающие сборной Словакии Ян Хован и Лука Радивоевич каждый отметились голом и результативной передачей. Ещё одна шайба словацкой сборной на счету Лукаша Томки. За сборную Германии отличились Макс Блейхер и Макс Пенкин.

Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.

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