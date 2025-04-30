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Стали известны ещё пять игроков сборной США, попавших в состав на чемпионат мира

Стали известны ещё пять игроков сборной США, попавших в состав на чемпионат мира
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Пресс-служба Федерации хоккея США объявила фамилии пятерых игроков, попавших в состав сборной на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2025 года.

Ими стали форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, нападающий «Рейнджерс» Бретт Берард и форвард «Юты» Джош Доан. Кроме того, в состав попали проспект «Вашингтона» Коул Хатсон и выбранный на драфте «Тампа-Бэй» Исаак Ховард.

Тренировочный лагерь сборной США должен начаться в Германии в пятницу, 2 мая. Предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.

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