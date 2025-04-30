Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шансах московского «Динамо» на выход в финал Кубка Гагарина. Бело-голубые проиграли «Трактору» (2:3) второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина и уступают 0-2 в серии. Следующие две встречи команды сыграют в Москве.

«Есть ли у «Динамо» шансы на выход в финал? Шансы есть всегда, в плей-офф всё возможно. Многое будет зависеть от того, какие выводы сделает тренерский штаб, как выстроит игру у себя дома. Вопрос в том, кто лучше использует шанс. Команды равные, никаких разгромов нет. Всё определит площадка», – цитирует Плющева «Газета.ru».

Напомним, в первом раунде «Динамо» одолело СКА в шести матчах, во втором раунде бело-голубые прошли «Ак Барс» в шести встречах.