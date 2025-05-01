Михаил Кравец рассказал, как узнал о решении «Куньлуня» не продлевать контракт с ним

Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, как узнал о решении китайского клуба не продлевать контракт с ним. Специалист провёл в «Куньлуне» один сезон.

— Видел новость о том, что «Куньлунь» решил не продлевать с вами контракт.

— Да, это действительно так.

— Как узнали об этом решении клуба?

— Мне позвонил генеральный менеджер Николай Викторович Феоктистов и сообщил, что руководство клуба решило не продлевать со мной контракт, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Кравец возглавил китайский клуб в мае 2024 года. Под его руководством обновлённая команда выдала рекордную серию побед и остановилась в шаге от плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.