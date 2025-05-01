Михаил Кравец признался, удивило ли его решение «Куньлуня» не продлевать контракт с ним

Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец признался, удивило ли его решение китайского клуба не продлевать контракт с ним.

— Удивило ли вас такое решение клуба?

— Я, конечно, надеялся, что смогу остаться, потому что, несмотря на то что мы не попали в плей-офф, результат всё равно был лучшим за последние три года. Было и семь побед подряд, и много побед над хорошими командами. Я наделся, что останусь и мне дадут возможность сделать всё, чтобы команда попала в плей-офф.

Жалко, что проработал в «Куньлуне» всего один год. За такой срок, естественно, сложно что-то сделать. Хотелось, чтобы всё-таки была возможность проявить себя за два сезона, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.