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Михаил Кравец признался, удивило ли его решение «Куньлуня» не продлевать контракт с ним

Михаил Кравец признался, удивило ли его решение «Куньлуня» не продлевать контракт с ним
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец признался, удивило ли его решение китайского клуба не продлевать контракт с ним.

— Удивило ли вас такое решение клуба?
— Я, конечно, надеялся, что смогу остаться, потому что, несмотря на то что мы не попали в плей-офф, результат всё равно был лучшим за последние три года. Было и семь побед подряд, и много побед над хорошими командами. Я наделся, что останусь и мне дадут возможность сделать всё, чтобы команда попала в плей-офф.

Жалко, что проработал в «Куньлуне» всего один год. За такой срок, естественно, сложно что-то сделать. Хотелось, чтобы всё-таки была возможность проявить себя за два сезона, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, скоро получу приглашение». Кравец — после ухода из «Куньлуня»
Эксклюзив
«Надеюсь, скоро получу приглашение». Кравец — после ухода из «Куньлуня»
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