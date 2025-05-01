Кравец ответил, расстался ли с «Куньлунем» на позитивной ноте после неожиданного ухода

Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец ответил, расстался ли с китайским клубом на позитивной ноте после неожиданного ухода.

— Расстались на позитивной ноте?

— Конечно! А что здесь такого? Такая работа. Разошлись без всяких конфликтов. Приняли решение — значит, приняли. Такова работа тренера, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Кравец возглавил китайский клуб в мае 2024 года. Под его руководством обновлённая команда выдала рекордную серию побед и остановилась в шаге от плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.