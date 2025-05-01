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«Секретов никаких нет». Михаил Кравец объяснил причины успешной игры в матчах со СКА

«Секретов никаких нет». Михаил Кравец объяснил причины успешной игры в матчах со СКА
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Бывший главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец объяснил причины успешной игры в матчах со СКА. До сезона-2024/2025 команды под руководством Кравца не проигрывали армейцам с сентября 2021 года. За эти четыре года специалист одержал семь побед в восьми встречах со СКА: одну — с «Амуром», по три — с «Авангардом» и «Куньлунем».

— Интересный факт: в этом сезоне вы продолжили свою успешную серию в матчах со СКА. В чём секрет успешной игры с санкт-петербургским клубом?
— Секретов никаких нет. Команда всегда очень хорошо настраивалась против сильных соперников, выкладывалась на 200%. Но вы же видите: три мы выиграли, но один матч проиграли 0:8. Я считаю, что всё хорошо складывалось на тех этапах, когда мы играли со СКА, — просто ребята сделали всё так, как нужно, плюс вратари сыграли отлично. Поэтому и победили. Но такую стабильность нам надо было иметь во всех играх, а не только с командой СКА, — сказал Кравец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, скоро получу приглашение». Кравец — после ухода из «Куньлуня»
Эксклюзив
«Надеюсь, скоро получу приглашение». Кравец — после ухода из «Куньлуня»
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