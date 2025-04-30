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«Всё в порядке, и не думали, что будет легко». Марнер о двух подряд поражениях от «Оттавы»

«Всё в порядке, и не думали, что будет легко». Марнер о двух подряд поражениях от «Оттавы»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал два подряд поражения «кленовых листьев» в серии с «Оттавой Сенаторз». Счёт в серии 3-2 в пользу «Торонто», шестой матч пройдёт в Оттаве.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Ткачук, Штюцле) – 23:46     0:2 Козенс (Годетт) – 48:24 (sh)     0:3 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 57:09     0:4 Ткачук (Штюцле) – 59:13    

«Всё в порядке. Никто и не думал, что будет легко. Мы знали, что это будет вызов, знали, что просто не будет. Соперник хорошо играет в последних двух матчах. Теперь мы должны показать свою лучшую игру на выезде. Мы комфортно чувствуем себя в гостевых матчах весь сезон. Мы не теряем уверенность в положительном исходе этой серии для нас. Разберём сегодняшнюю игру и посмотрим, что можно улучшить», – цитирует Марнера пресс-служба «Торонто».

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