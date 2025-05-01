Александр Овечкин забил 76-й гол в карьере в Кубке Стэнли

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба шайбу забросил 39-летний российский нападающий Александр Овечкин.

Для Овечкина этот гол стал 76-м в карьере в плей-офф. Также на его счету 70 результативных передач в 156 играх.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в пяти матчах.