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Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли

Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли
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Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в первом периоде пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в столице США. Таким образом, 39-летний форвард обновил очередной рекорд.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу столичной команды. Теперь на счету 39-летнего россиянина 76 шайб в истории Кубка Стэнли. Он является первым из россиян, кто достиг этой отметки.

Напомним, 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 3-1. Текущая игра может стать решающей в борьбе за выход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

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Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:

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