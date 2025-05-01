Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в первом периоде пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в столице США. Таким образом, 39-летний форвард обновил очередной рекорд.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу столичной команды. Теперь на счету 39-летнего россиянина 76 шайб в истории Кубка Стэнли. Он является первым из россиян, кто достиг этой отметки.

Напомним, 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 3-1. Текущая игра может стать решающей в борьбе за выход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли: