Сборная Канады обыграла Чехию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ-2025

В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Канады и национальной командой Чехии. Канадская команда одержала победу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Джексон Смит и Коул Решни (дубль). За Чехию отличились Давид Розсивал и Адам Бенак.

Таким образом, сборная Канады вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира — 2025. В следующей стадии канадцы встретятся с победителем матча, где сыграют сборная США и латвийская национальная команда. В другом полуфинале Швеция встретится со Словакией.

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