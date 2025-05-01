Сборная Канады обыграла Чехию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ-2025
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В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Канады и национальной командой Чехии. Канадская команда одержала победу со счётом 3:2.
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия U18
0:1 Розсивал (Мртка, Кучарчик) – 06:06 (5x5) 1:1 Смит – 19:40 (5x5) 1:2 Бенак (Новотны) – 35:07 (5x5) 2:2 Решни (Мартин, Хуанг) – 35:52 (5x5) 3:2 Решни (Верхофф) – 62:41 (3x3)
В составе победителей голами отметились Джексон Смит и Коул Решни (дубль). За Чехию отличились Давид Розсивал и Адам Бенак.
Таким образом, сборная Канады вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира — 2025. В следующей стадии канадцы встретятся с победителем матча, где сыграют сборная США и латвийская национальная команда. В другом полуфинале Швеция встретится со Словакией.
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