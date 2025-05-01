Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Лемье и вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Овечкин обошёл Лемье и вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, разыграв большинство на старте пятой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу «Вашингтона». Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин забросил свою 30-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф, обойдя Марио Лемье (29). Таким образом, Александр сравнялся с Джо Павелски и Никласом Лидстрёмом и теперь делит с ними пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 156 матчах, в которых забил 76 голов и сделал 70 результативных передач.

Материалы по теме
Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android