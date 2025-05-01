Овечкин обошёл Лемье и вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, разыграв большинство на старте пятой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу «Вашингтона». Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин забросил свою 30-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф, обойдя Марио Лемье (29). Таким образом, Александр сравнялся с Джо Павелски и Никласом Лидстрёмом и теперь делит с ними пятое место в истории НХЛ по этому показателю.
Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 156 матчах, в которых забил 76 голов и сделал 70 результативных передач.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 1 мая 2025
-
03:10
-
03:07
-
02:55
-
02:51
-
02:45
-
02:37
- 30 апреля 2025
-
23:56
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:05
-
21:55
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:08
-
20:45
-
20:37
-
20:33
-
20:28
-
20:24
-
20:16
-
20:05
-
19:50
-
19:30
-
19:26
-
18:54
-
18:44
-
18:20
-
18:01
-
17:51