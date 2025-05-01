Овечкин обошёл Лемье и вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, разыграв большинство на старте пятой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу «Вашингтона». Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин забросил свою 30-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф, обойдя Марио Лемье (29). Таким образом, Александр сравнялся с Джо Павелски и Никласом Лидстрёмом и теперь делит с ними пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 156 матчах, в которых забил 76 голов и сделал 70 результативных передач.

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