Видео 76-го гола Александра Овечкина в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Вашингтона». Один из голов за столичный клуб забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 76-й в карьере в Кубке Стэнли. Также на его счету 70 результативных передач в 156 играх.

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В нынешнем сезоне Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в пяти матчах.