Видео 76-го гола Александра Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp) 2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Вашингтона». Один из голов за столичный клуб забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 76-й в карьере в Кубке Стэнли. Также на его счету 70 результативных передач в 156 играх.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в пяти матчах.
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