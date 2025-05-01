Овечкин обошёл двух игроков по числу матчей в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев… В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Для 39-летнего капитана «Кэпиталз» эта игра стала 156-й в плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошел Дэррила Сидора и Стэна Микиту и поднялся на 87-е место.

По количеству матчей в Кубке Стэнли Овечкин сравнялся с Джеффом Кортнеллом и Бруксом Орпиком.