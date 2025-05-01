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Овечкин обошёл двух игроков по числу матчей в плей-офф НХЛ

Овечкин обошёл двух игроков по числу матчей в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев… В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Для 39-летнего капитана «Кэпиталз» эта игра стала 156-й в плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошел Дэррила Сидора и Стэна Микиту и поднялся на 87-е место.

По количеству матчей в Кубке Стэнли Овечкин сравнялся с Джеффом Кортнеллом и Бруксом Орпиком.

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