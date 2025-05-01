39-летний Овечкин сравнялся с Лемье и вышел на 12-е место по голам в истории Кубка Стэнли

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в первом периоде пятого матча 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» и вышел на 12-е место по голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Встреча проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяв льда. Таким образом, 39-летний россиянин забросил свою 76-ю шайбу в плей-офф НХЛ и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю. Обе легенды североамериканской лиги разделяют 12-ю строчку в рейтинге.
Рекордсменом по голам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки, у которого заброшено 122 шайбы в 208 матчах турнира.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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