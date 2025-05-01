Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

39-летний Овечкин сравнялся с Лемье и вышел на 12-е место по голам в истории Кубка Стэнли

39-летний Овечкин сравнялся с Лемье и вышел на 12-е место по голам в истории Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в первом периоде пятого матча 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» и вышел на 12-е место по голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм – 59:34    

Встреча проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяв льда. Таким образом, 39-летний россиянин забросил свою 76-ю шайбу в плей-офф НХЛ и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю. Обе легенды североамериканской лиги разделяют 12-ю строчку в рейтинге.

Рекордсменом по голам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки, у которого заброшено 122 шайбы в 208 матчах турнира.

Материалы по теме
Овечкин обошёл Лемье и вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android