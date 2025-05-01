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Александр Овечкин — в шаге от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли

Александр Овечкин — в шаге от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм – 59:34    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Вашингтона». Российский нападающий Александр Овечкин проводит свой 156-й матч в карьере в Кубке Стэнли и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку (157) по этому показателю.

Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Вторую позицию занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

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