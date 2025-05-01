Александр Овечкин — в шаге от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Вашингтона». Российский нападающий Александр Овечкин проводит свой 156-й матч в карьере в Кубке Стэнли и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку (157) по этому показателю.
Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Вторую позицию занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.
- 1 мая 2025
-
04:23
-
03:55
-
03:34
-
03:10
-
03:07
-
02:55
-
02:51
-
02:45
-
02:37
- 30 апреля 2025
-
23:56
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:05
-
21:55
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:08
-
20:45
-
20:37
-
20:33
-
20:28
-
20:24
-
20:16
-
20:05
-
19:50
-
19:30
-
19:26
-
18:54
-
18:44