Александр Овечкин — в шаге от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Вашингтона». Российский нападающий Александр Овечкин проводит свой 156-й матч в карьере в Кубке Стэнли и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку (157) по этому показателю.

Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Вторую позицию занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.