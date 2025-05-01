«Вашингтон» с голом Овечкина победил «Монреаль» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли

Сегодня, в ночь с 30 апреля на 1 мая, завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1), а также российский звёздный нападающий Александр Овечкин. Защитник Александр Алексеев остался без очков. За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман. Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «столичных». Команда Спенсера Карбери вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: