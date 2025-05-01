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Вашингтон Кэпиталз — Монреаль Канадиенс, результат матча 1 мая 2025, счёт 4:1, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Вашингтон» с голом Овечкина победил «Монреаль» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли
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Сегодня, в ночь с 30 апреля на 1 мая, завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

В составе победителей голами отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1), а также российский звёздный нападающий Александр Овечкин. Защитник Александр Алексеев остался без очков. За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман. Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «столичных». Команда Спенсера Карбери вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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