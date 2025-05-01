«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» в 1/4 финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреалем Канадиенс» со счётом 4:1 (4-1 в серии) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
«Каролина» встречалась в первом раунде плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» и одержала победу в серии со счётом 4-1.
Отметим, команды уже встречались в 1/4 финала Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019. Тогда «Каролина» одержала победу в серии со счётом 4-3 и прошла дальше. Напомним, что в первом периоде третьего матча того розыгрыша между двумя звёздными россиянами: Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым — завязалась драка, в которой преимущество было на стороне ныне лучшего снайпера лиги.
Таким образом, «Вашингтон» — «Каролина» — это первая определившаяся пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2025.
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