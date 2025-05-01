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«Тампа» проиграла «Флориде» в матче с девятью шайбами и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли

Завершился пятый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды Картер Вераге,

Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, финские нападающие Антон Лунделль и Ээту Луостаринен. Также на счету российско-финского игрока Александра Баркова гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений. Защитника Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

У «Тампы» забитыми голами отметились канадские форварды Гейдж Гонсалвес, Ник Пол и американский нападающий Джейк Гюнцель. Вратарь Андрей Василевский сделал 25 сейвов. У звезды «молний» Никиты Кучерова — «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В 1/4 финала «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» или «Оттавой Сенаторз».