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Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 1 мая 2025, счёт 3:6, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Тампа» проиграла «Флориде» в матче с девятью шайбами и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли
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Завершился пятый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    

В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды Картер Вераге,
Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, финские нападающие Антон Лунделль и Ээту Луостаринен. Также на счету российско-финского игрока Александра Баркова гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений. Защитника Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

У «Тампы» забитыми голами отметились канадские форварды Гейдж Гонсалвес, Ник Пол и американский нападающий Джейк Гюнцель. Вратарь Андрей Василевский сделал 25 сейвов. У звезды «молний» Никиты Кучерова — «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В 1/4 финала «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» или «Оттавой Сенаторз».

Календарь плей-офф НХЛ
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