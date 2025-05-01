Овечкин повторил редкое достижение Малкина в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по количеству голов в решающих матчах серии среди действующих игроков. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По информации лиги, оба россиянина забросили 12 шайб. Всего на счету Овечкина в решающих матчах плей-офф 20 очков (12+8), у Малкина — 38 очков (12+26). На первом месте по количеству голов располагается американский форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, на счету которого 14 шайб.

Напомним, «Вашингтон» вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».